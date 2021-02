Porta Elisa News



Santoro: "C'è rammarico, punto buttato"

domenica, 14 febbraio 2021, 15:18

Grande rammarico in tutto lo staff rossonero: la sensazione che da Como si potesse venire via con almeno un punto è quella avuta anche dal direttore generale Mario Santoro: "Punto buttato via, c'è rammarico anche per i ragazzi e per chi lavora tutta la settimana, prima di tutto. Oggi non mi pare si sia vista la differenza tra la prima e l'ultima in classifica".

"Sapevamo che questo trittico di gare era particolare, ma la squadra mi è piaciuta anche di fronte alla prima della classe. Se c'è da essere critici lo siamo, ma oggi non mi sento di dire altro che sul lavoro siamo a buon punto, ora dobbiamo fare punti: prima dopo girerà. Ora più che mai siamo convinti che ce la giochiamo con tutti, servono punti a partire dalla Pro Patria".