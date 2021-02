Porta Elisa News



Verso il match con i bianconeri: ecco tutte le incognite della formazione

venerdì, 19 febbraio 2021, 18:24

di diego checchi

Che tipo di formazione sceglierà Lopez in vista della gara contro la Juventus U23? Difficile ancora dirlo, perché nella seduta odierna il tecnico ha mischiato le carte. A parte in attacco dove Bianchi e Petrovic saranno sicuri del posto, in tutti gli altri reparti le scelte da poter fare sono molteplici. Chiaro è che in difesa giocherà un elemento come Pellegrini ma da capire in quale posizione e accanto a chi.

Sugli esterni in quattro lottano per due maglie, Panati, Nannelli, Adamoli e Lo Curto, mentre a centrocampo chi giocherà tra Cruciani e Meucci nel ruolo di playmaker? E' difficile da dire. E poi chi saranno le mezz'ali? Forse ci potrebbe essere un posto per Kosovan o Zennaro. Insomma l'allenamento di rifinitura di domani mattina, prima della partenza che avverrà nel primo pomeriggio, ne sapremo di più. Intanto Papini sta continuando a lavorare a parte anche se il suo recupero non è poi così lontano e nella prossima gara di campionato contro l'Olbia potrebbe ritornare a disposizione.