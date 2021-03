Porta Elisa News



Adamoli e Panati in dubbio per Piacenza, si cerca il recupero di Bianchi

lunedì, 29 marzo 2021, 12:24

di diego checchi

Andrea Adamoli e Matteo Panati sono usciti malconci dalla gara di Alessandria. Per Panati la situazione non dovrebbe essere grave, mentre per Adamoli va monitorata un po’ di più. Entrambi hanno problemi muscolari e intorno a giovedì il medico sociale Adolfo Tambellini sarà più preciso sul loro possibile recupero sapendo anche che sabato prossimo ci sarà una partita da dentro o fuori e cioè quella di Piacenza.

Per quanto riguarda Bianchi, anche lui è out per un problema muscolare. La speranza e la sensazione di tutti è che per sabato venga recuperato. Il suo apporto alla squadra è quanto mai fondamentale e in una partita del genere lo staff medico farà di tutto per dare a Lopez il suo bomber che ha già realizzato 12 reti. In fin dei conti non c’è tanto tempo da attendere, quindi si proverà a far di tutto per metterli in campo.