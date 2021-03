Albinoleffe-Lucchese: 0-0 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:33

Mister Lopez: "Partita combattuta, in cui abbiamo tenuto bene il campo. Stanno praticamente giocando sempre i soliti ragazzi, dando il massimo ogni volta, ma senza possibilità di rifiatare".

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:33

Il presidente rossonero: "Buon risultato contro una buona squadra, certamente possiamo fare di più e dobbiamo fare di più. Partita di contenimento che ci consente di mantenere la fiammella accesa, ma è chiaro che arrivano partite dove bisogna fare assolutamente di più per valorizzare questa striscia di tre pareggi"

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:03

Gara pratica dei rossoneri che danno vita a prestazioni quasi tutte sufficienti, bene Della Bernardina alla prima da titolare, punge poco l'attacco con Nannelli fuori dal gioco e Petrovic che fa salire poco la squadra: le pagella di Gazzetta

martedì, 2 marzo 2021, 15:18

La Lucchese andrà in terra lombarda incerottata, ma Lopez vorrà che i suoi vendano cara la pelle per portare a casa un risultato positivo. Al posto di Panariello ci sarà capitan Benassi, con un ballottaggio tra Dalla Bernardina e Solcia per il ruolo di centrale difensivo: la probabile formazione