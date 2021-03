Alessandria-Lucchese: 5-2 al 45' st Due minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

Tanasi Kosovan, che aveva abbandonato Lucca per motivi familiari ai primi di marzo, ha firmato un contratto che lo lega al Picerno sino alla fine di questa stagione. Lo annuncia la stessa società rossoblù della provincia di Potenza dove il centrocampista giocava prima di arrivare a Lucca

Il numero uno rossonero: "Ci siamo complicati la vita da soli dopo essere passati in vantaggio: non abbiamo avuto la capacità di difendere il risultato in nessun modo. Purtroppo la fiammella si fa sempre più tenue, ma mancano ancora cinque partite e abbiamo l'obbligo di giocarci tutte le carte"

Il tecnico rossonero: "Il continuo ripetersi di queste ingenuità oltre ai due nuovi infortuni che abbiamo riscontrato anche oggi, che hanno costretto Panati ed Adamoli ad abbandonare il campo, sono i fattori più preoccupanti, ancor più del risultato odierno"

Prestazione davvero incolore di tutti o quasi i rossoneri: la difesa è inguardabile, a centrocampo non viene recuperato un pallone, in avanti il solo Nannelli dà segnali di vita, ma è davvero una giornata no per tutti: le pagelle di Gazzetta