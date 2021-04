Compensi ai procuratori, nel 2020 la Lucchese ha erogato circa 2000 euro

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 31 marzo 2021, 13:12

Nella gara spartiacque di Piacenza, Lopez dovrà scegliere se tornare al modulo 3-5-2 o confermate il 3-4-1-2 visto con pessimi risultati a Alessandria: esclusa la difesa a quattro. Diverse ipotesi anche sul nome di alcuni dei titolari, mentre continuano a crescere le azione di Pozzer come portiere dal primo minuto

martedì, 30 marzo 2021, 19:36

L'attaccante è sulla via del recupero, così come Panati, per la decisiva gara di Piacenza, mentre Adamoli va verso il forfait. Pozzer pronto per giocarsi una maglia da titolare tra i pali

martedì, 30 marzo 2021, 12:18

I tifosi rossoneri avrebbero portato punti alla squadra, anche attraverso delle contestazioni feroci o dissensi necessari per dare una sterzata ad alcune situazioni che sono sotto gli occhi di tutti. Nel match di Piacenza, ancora una volta, la squadra sarà da sola con tutti i suoi limiti

lunedì, 29 marzo 2021, 12:28

Lopez, in vista della prossima decisiva gara, deve decidere insieme al preparatore dei portieri è se puntare ancora o meno su Biggeri che non è apparso certo irreprensibile sulla punizione di Bruccini e non solo. L'ipotesi potrebbe essere quella di lanciare il giovanissimo classe 2001 Pozzer in una partita da...