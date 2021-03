Porta Elisa News



L'Alessandria vuole definitivamente decollare

venerdì, 26 marzo 2021, 08:06

di diego checchi

Una corazzata chiamata Alessandria che alla vigilia dell’inizio di campionato, a nostro avviso, era la grande favorita del girone. Per rosa, per soldi spesi durante il mercato estivo. Le cose non sono andate come tutti speravano in casa dei grigi, allora il presidente Di Masi e il ds Fabio Artico, tra l’altro ex bomber alessandrino, hanno deciso di cambiare rotta: via Angelo Gregucci, ex vice di Mancini, dentro Moreno Longo, ex rossonero ai tempi della Serie B.

Per Longo c’è un progetto ad ampio respiro e si è rafforzata ancor di più l’idea che questa squadra debba lottare o per la promozione diretta (visto che è ancora in piena corsa) o attraverso i playoff. La Serie B è un obiettivo dichiarato della squadra piemontese, in fin dei conti l’Alessandria ha 56 punti ed è a sole tre lunghezze dalla capolista Como. Ma i lariani hanno una gara da recuperare contro l’Olbia. Se andiamo a scorgere la rosa dell’Alessandria, vediamo che ci sono tutti giocatori con carriere importanti e che hanno calcato campi di Serie A e Serie B. Prendiamo solo l’attacco: chi è che può permettersi in categoria di tenere fuori due elementi su quattro come Arrighini, Stanco, Eusepi e Corazza? Anche a centrocampo e in difesa è la stessa cosa.

Addirittura l’ex rossonero Bruccini, arrivato nel mercato di gennaio dal Cosenza, talvolta si alterna con Alessandro Gazzi, ex Bari, Torino, ecc, ecc.. Un giocatore di grande esperienza per la categoria. Per la partita contro la Lucchese mancherà Simone Sini, che purtroppo nella gara contro la Pro Vercelli si è procurato un guaio al ginocchio. Si parla di lesione al crociato. Rientrerà però dalla squalifica Prestia. Il modulo di questa squadra è il 3-5-2 e quello che ci ha impressionato maggiormente nelle ultime partite contro Renate e Pro Vercelli, è il fatto che i prossimi avversari della Lucchese, quando perdono palla vanno sempre alla ricerca di questa con un pressing asfissiante, alzando l’intera squadra.

In possesso palla sono sempre abituati a cercare Arrighini in profondità che va negli spazi o Eusepi con la palla addosso. Guardando i numeri di questa squadra diciamo che l’Alessandria ha ottenuto 16 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte, avendo segnato 38 reti e subiti 24. Il miglior goleador di questa squadra è Eusepi con 9 reti, seguito da Arrighini con 7 e Corazza con 6.

Questa la probabile formazione (3-5-2): 12 Pisseri, 19 Prestia, 30 Di Gennaro, 31 Bellodi, 17 Mustacchio, 21 Casarini, 16 Bruccini, 3 Celia, 7 Parodi, 9 Eusepi, 11 Arrighini. A disposizione: 1 Crisanto, 4 Chiarello, 18 Corazza, 14 Gazzi, 5 Cosenza, 28 Giorno, 23 Macchioni, 27 Mora, 33 Rubin, 34 Stanco, 22 Crosta, 10 Di Quinzio. Allenatore: Moreno Longo.