Le pagelle di Lucchese-Pro Sesto: troppi sotto tono

domenica, 14 marzo 2021, 13:44

Ecco le pagelle dei rossoneri dopo la sconfitta casalinga contro la Pro Sesto:

Biggeri 6 Non è stato mai chiamato in causa. Sul rigore non poteva farci niente.

Panariello 5,5 Rientrava dall'infortunio dopo un paio di gare. Soprattutto in fase di costruzione ha sbagliato tanto.

Nannelli 6 Ha lottato per tutta la gara. Si è proposto ma non ha mai inciso in zona gol.

Bianchi 5 Non è stato servito bene. Ha avuto pochi palloni giocabili ma nell'occasione dell'unico tiro in porta poteva fare molto meglio.

Panati 5,5 Tanto impegno ma anche tanti errori. Nel primo tempo si è fatto saltare con troppa facilità da D'Amico.

Dalla Bernardina 4,5 L'errore nell'occasione del rigore è imperdonabile.

Benassi 6 Partita senza infamia e senza lode.

Meucci 6 Lotta come sempre ma non riesce a servire mai le punte.

Adamoli 5,5 Non si capisce come mai, ma la Lucchese ha attaccato poco dalla sua fascia soprattutto nel primo tempo. Anche lui ha inciso meno del solito.

Petrovic 5,5 Meglio nel primo tempo quando riesce a tenere qualche pallone. Nella ripresa non calcia in porta da posizione ghiottissima.

Zennaro 6,5 Parte male ma cresce col passare dei minuti e nella ripresa si rende anche pericoloso in avanti.



Scalzi 5,5 Lopez lo mette al quarto d'ora della ripresa per Panariello. Ma lui non riesce mai ad entrare in partita.