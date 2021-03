Porta Elisa News



Lega Pro, verso lo slittamento della chiusura dei campionati

martedì, 23 marzo 2021, 18:40

Con ogni probabilità ci saranno delle novità, come già avevamo anticipato ieri nella trasmissione Corner Corto, riguardanti lo slittamento di una settimana relativo alla fine del campionato. Lo ha preannunciato il presidente della Lega Pro Ghirelli a causa dell'emergenza dovuta al covid-19 e del fatto che ci sono squadre che devono recuperare diverse giornate: i turni infrasettimanali liberi non sono già da adesso più sufficienti. Durante il consiglio direttivo del prossimo 1 aprile, verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione.

Qualora non vi siano ulteriori criticità da qui al primo aprile, la proposta che verrà sottoposta durante il consiglio direttivo sarà quella di far slittare il turno infrasettimanale del 14 aprile al 18 aprile, posticipando la penultima e l'ultima gara rispettivamente al 25 aprile e 2 maggio. Tale slittamento consentirà di recuperare due ulteriori turni disponibili per gli eventuali recuperi di gare rinviate. Quindi, per quanto riguarda il calendario dei rossoneri, così stando le cose la Lucchese giocherebbe domenica 18 aprile a Carrara (gara che sarebbe dovuta disputarsi col turno infrasettimanale del 14 aprile), domenica 25 aprile in casa contro il Lecco e domenica 2 maggio a Renate.

"Cari Presidenti – ha scritto Ghirelli ai numeri uno delle società di serie C – purtroppo la situazione emergenziale che continuiamo ad affrontare ha portato a dover rinviare altre gare e gli slot disponibili per i recuperi stanno divenendo insufficienti per terminare le stesse entro il termine stabilito della stagione regolare. Durante il Consiglio Direttivo del prossimo 1 aprile, verrà discusso lo slittamento di almeno una settimana del termine della stagione. Qualora non vi siano ulteriori criticità da qui al primo aprile, la proposta che sottoporrò ai membri del Consiglio Direttivo sarà quella di far slittare il turno infrasettimanale del 14 aprile al 18 aprile, posticipando la penultima e l'ultima gara rispettivamente al 25 aprile e 2 maggio. Tale slittamento consentirà di recuperare due ulteriori slot disponibili per gli eventuali recuperi di gare rinviate. Ho voluto sin da ora comunicarVi questo possibile scenario così da consentirVi di organizzare al meglio questo finale di stagione regolare. Resta comunque inteso che la delibera verrà assunta durante il Consiglio Direttivo del prossimo 1 aprile".