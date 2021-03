Porta Elisa News



Livorno, arriva un'altra penalizzazione

martedì, 23 marzo 2021, 18:32

Altra stangata per il Livorno: ai 5 punti di penalizzazione già comminati nei mesi scorsi, e sono stati aggiunti oggi altri tre quindi la classifica dei labronici cambia nuovamente e passa dai 21 punti a 18 punti. Di conseguenza il destino del Livorno appare ormai segnato verso la retrocessione diretta in Serie D a meno che in queste ultime 6 partite non faccia praticamente bottino pieno.

Questo il comunicato ufficiale del Tribunale Federale: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio:

- accoglie i deferimenti nei confronti del sig. Giorgio Heller e, per l'effetto, tenuto conto della continuazione interna ai fatti in contestazione nei procedimenti riuniti, applica la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione;

- accoglie il deferimento nei confronti del sig. Antonio Mastrangelo e, per l'effetto, applica la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione;

- accoglie i deferimenti nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl e: - quanto al procedimento n. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021, tenuto conto della continuazione rispetto agli illeciti sanzionati con decisione n. 82/TFN-SD del 29 dicembre 2020, applica la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, che si aggiunge alla sanzione irrogata con la predetta decisione; - quanto al procedimento n. 9324/502pf20-21/GC/blp del 24 febbraio 2021, tenuto conto della recidiva rispetto agli illeciti contestati in continuazione nel procedimento 9323/501, applica la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda, di cui € 500,00 (cinquecento/00) per la recidiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.