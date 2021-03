Porta Elisa News



Lopez: "Anche oggi sono emersi i problemi di gestione che puntualmente fanno la differenza"

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:42

Mister Lopez, tramite l'ufficio stampa, rilascia poche battute da cui traspare una grande amarezza.

"Oggi eravamo riusciti a mettere la partita sul binario giusto, ma sono emersi i soliti problemi di gestione che puntualmente fanno la differenza. Nelle ultime due partite avremmo dovuto raccogliere quattro punti per come abbiamo giocato, invece ne abbiamo raccolti zero. È evidente che ci portiamo dietro gli ormai purtroppo noti problemi e limiti che hanno condizionato tutto il nostro campionato".