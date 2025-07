Porta Elisa News



Make Holding, ecco i numeri

mercoledì, 16 luglio 2025, 07:15

La nuova Lucchese ripartirà con Matteo Brunori e la sua Make Holding srl al comando. L'azienda che si è aggiudicata il bando del Comune di Lucca è nata nel 2016 con un capitale sociale di 200mila euro interamente posseduto da Brunori stesso.

Il suo oggetto sociale, come si può capire dallo stesso nome, è l'acquisizione di partecipazioni di altre società. All'interno infatti del gruppo sono varie le società possedute, tutte o quasi collegate al mondo dell'edilizia, vero centro degli affari di Brunori che ha dato vita a una rete di aziende in grado di progettare, ristrutturare, edificare nuovi edifici.

Del gruppo fanno parte: Dominanza Tech srl (posseduta al 50%), Aedifica srl (posseduta al 97,7%), Make Engineering srl (al 75,62%). CM Costruzioni srl (51%) e Make Consulting srl (100%). Il giro di affari complessivo è pari a oltre 40 milioni di euro l'anno, di cui Make Holding srl ne sviluppa una decina realizzando nel 2023 (quello 2024 non è ancora disponibile) un utile (solo come capogruppo) di 1,54 milioni di euro.

Numeri che sono stati prodotti, come si legge nell'ultimo bilancio depositato, attraverso più attività: "La società, nel corso dell'esercizio in questione, ha continuato l'attività di Holding, finalizzata all'assunzione e dismissioni di partecipazioni societarie in altre imprese ed aziende, fermo restando di portare a termine i contratti e le lavorazioni già preesistenti nel settore del Commercio-servizi, al fine della progettazione integrale e realizzazione di tutte le opere pubbliche e private connesse ai servizi per l'ingegneria, all'architettura di interni ed esterni, allo sviluppo di piani per l'edilizia di base e strutturale in altre attività affini inerenti".