Porta Elisa News



Lopez: "Non possiamo permetterci distrazioni"

martedì, 16 marzo 2021, 16:08

Mister Lopez tramite l'ufficio stampa presenta la gara di domani a Gorgonzola contro la Giana Erminio.

Quella di domani è una partita fondamentale per questo finale di campionato.

"Conosciamo bene l'importanza della gara di domani: uno scontro diretto sul campo di un avversario che come noi sta lottando con ogni forza per salvare la categoria. Sarà ovviamente una partita difficile e complessa, in cui non potremo concederci cali di attenzione o distrazioni, come troppe volte avvenuto nel corso di questo campionato."

Ha recuperato qualcuno dalla lista degli infortunati?

"Portiamo con noi Marcheggiani, Sbrissa e Dumancic, di cui valuteremo meglio le condizioni nelle prossime ore, ma che sicuramente potranno esserci utili. Abbiamo leggermente forzato il loro recupero e sicuramente non saranno al massimo della condizione, ma l'importanza della partita ci impone di giocare ogni carta a nostra disposizione".

Mister, quella di domani e quella di domenica contro la Pistoiese saranno gare fondamentali per il vostro futuro, vero?

"La sfida di domani e la partita di domenica in casa con la Pistoiese sicuramente ci diranno tanto sul nostro percorso, ma adesso la concentrazione di tutti deve essere rivolta esclusivamente alla Giana e a quello che dobbiamo fare in campo."

Secondo lei bisogna guardare al risultato sugli altri campi oppure no?

"I risultati degli altri hanno un'importanza relativa: il nostro futuro è nelle nostre mani e i ragazzi lo sanno molto bene. Prepariamoci quindi alla battaglia, con fiducia e consapevolezza massima di quello che ci stiamo giocando".