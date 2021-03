Porta Elisa News



Lutto in città: muore l'ex sindaco Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 16:16

Lutto in città per la morte di Mauro Favilla, più volte sindaco di Lucca e ex senatore: Favilla era da qualche giorno ricoverato al San Luca dopo aver contratto il covid, ma la causa della sua scomparsa non è collegata alla pandemia.

Mai una parola fuori posto, sempre attento ai toni e allo stile di guida politica pur avendo attraversato ere politiche complesse e diverse, Favilla era laureato in economia e commercio all'Università di Pisa. Per molti anni professore di ragioneria, esponente della Democrazia Cristiana, ha ricoperto per molti anni le cariche di consigliere comunale e di assessore del Comune di Lucca. Successivamente, è stato sindaco della città per tre mandati dal 1972 al 1985 e poi per alcuni mesi nel 1988.

Eletto senatore della Repubblica nel 1987, è stato confermato per tre mandati fino al 1996 ed ha ricoperto gli incarichi di presidente della commissione bicamerale per la riforma dei testi unici tributari e di presidente della commissione finanze e tesoro del Senato. Nelle elezioni del 2007 è stato eletto ancora una volta sindaco della città come rappresentante del centrodestra. Si è ricandidato alle successive elezioni del 2012, arrivando terzo e non accedendo così al ballottaggio. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Gazzetta Lucchese.