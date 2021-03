Porta Elisa News



Missione (quasi) impossibile

sabato, 27 marzo 2021, 13:12

di diego checchi

Ad Alessandria per provare un'impresa e per cercare di portare via un risultato positivo. È questo l'obbiettivo della Lucchese che domani nel lunch match al Moccagatta inizierà la prima delle sei finali perché come abbiamo già detto e ribadito in settimana (lo ha fatto anche mister Giordani nella sua intervista) ci vorranno 9/10 punti per raggiungere i playout. La gara di per sé è proibitiva perché l'Alessandria gioca veramente un ottimo calcio ed è in piena lotta per vincere il campionato ma nel calcio le sorprese succedono (ndr guardate il Benevento contro la Juventus).

Per quanto riguarda la formazione Bianchi in queste ultime ore ha riportato un risentimento muscolare di lieve entità che gli impedirà però di giocare domani dall'inizio. Ora resta da vedere se mister Lopez lo vorrà portare in panchina oppure no e magari utilizzarlo se ce ne fosse bisogno. In attacco Nannelli sembra favorito su Marcheggiani per una maglia da titolare. Quello sicuro del posto è Petrovic. Sulla linea mediana il tecnico ha scelto di far giocare Meucci, nonostante la diffida, insieme a Sbrissa con Panati come vertice alto. Sugli esterni a sinistra Lo Curto mentre a destra verrà avanzato Pellegrini. I tre di difesa saranno Panariello, Benassi e il rientrante Dumancic. Tra i pali ovviamente Biggeri.

Questa la probabile formazione (3-4-1-2): 12 Biggeri, 2 Panariello, 20 Benassi, 33 Dumancic, 29 Pellegrini, 33 Sbrissa, 23 Meucci, 3 Lo Curto, 11 Panati, 7 Nannelli, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 28 De Vito, 14 Dalla Bernardina, 13 Cellamare, 15 Solcia, 25 Maestrelli, 10 Lionetti, 19 Marcheggiani, 26 Adamoli, 22 Forciniti, 36 Durante, 9 Bianchi. Allenatore: Giovanni Lopez