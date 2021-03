Porta Elisa News



Niente Lucchese per l'italo-brasiliano Magro

venerdì, 12 marzo 2021, 18:28

di diego checchi

Eros Pellegrini non si è allenato nemmeno oggi ma questo non vuol dire che non sarà disponibile per la gara di domenica contro la Pro Sesto. Il ragazzo ex Catania ha un piccolo problema al flessore e se ne saprà di più dopo l'ecografia prevista per domani, inutile avventurarsi in previsioni. Nel caso in cui non ce la dovesse fare è pronto Solcia, con Benassi e Dalla Bernardinia a completare il trio difensivo. Per quanto riguarda centrocampo e attacco, saranno gli stessi di domenica scorsa.

Il recupero di Sbrissa, Marcheggiani e Dumancic è previsto per la gara contro la Pistoiese, più lunga invece la degenza di Papini, Coletta e Caccetta. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano Magro, c'è da dire che il giocatore non rientra nei piani tecnici della società. Avevamo già scritto qualche giorno fa che per lui erano previsti alcuni giorni di prova al termine dei quali la società ha deciso di non tesserarlo.