Porta Elisa News



Pozzer verso una maglia da titolare?

lunedì, 29 marzo 2021, 12:28

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista di Piacenza allo stadio Porta Elisa. Mister Lopez ha diretto l’allenamento, ovviamente il gruppo è stato diviso in due tronconi: chi ha giocato ha fatto un lavoro defaticante mentre gli altri hanno effettuato delle esercitazioni tecniche. Su Panati e Adamoli abbiano già detto in un pezzo a parte. Che dire della Lucchese? La situazione è quanto mai difficile e vedendo la classifica appare anche un po’ disperata perché le speranze di salvezza si riducono sempre più.

È superfluo dire quanto sia importante e decisiva la gara di Piacenza, dove la Lucchese dovrà sicuramente offrire una prestazione diversa rispetto a quella di ieri anche se a nostro avviso l’Alessandria è molto più forte dei rossoneri, anche se la squadra poteva perdere ma in maniera diversa. Magari restando in partita e non prendendo 5 reti, alcuni evitabili. Il dilemma più grosso di Lopez in vista della prossima gara è se puntare ancora o meno su Biggeri che ieri non è apparso irreprensibile sulla punizione di Bruccini e anche su qualche altro gol preso. L'ipotesi potrebbe essere quella di lanciare un giovanissimo classe 2001 come Pozzer in una partita da dentro o fuori. Quindi il trainer dovrà valutare insieme al preparatore Bianucci quale sarà la scelta migliore da fare.

Ci aspettiamo una prova di orgoglio di una squadra che non deve avere più timori, altrimenti non ci sarà più tempo. Ci vorrà la vittoria e basta per evitare la retrocessione diretta sperando in qualche altro risultato negativo delle altre formazioni. Adesso la Lucchese è a 11 punti dalla quintultima e quindi sarebbe retrocessa direttamente. Bisogna per forza invertire questa rotta, altrimenti il rammarico diventerà veramente grosso. I limiti di questa squadra ormai sono evidenti, ma è inutile starli a ribadire ogni volta. La cosa da fare è cercare di mascherarli e provare ad andare oltre le difficoltà. Le speranze non sono molte, ma fino a che la matematica non condannerà i rossoneri, è giusto provare a percorrere qualsiasi strada. Certo che un altro passaggio a vuoto sarà decisivo. Questa è senza dubbio la settimana più delicata dell’anno, è inutile nasconderlo.