Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa degli allenamenti:

martedì, 9 marzo 2021, 19:24

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione in vista della gara contro la Pro Sesto. Con la Lucchese si è allenato, come già avevamo anticipato nella mattinata, il centrocampista brasiliano Magro con la società deciderà nei prossimi giorni se tesserarlo oppure no. Dal primo allenamento, si è potuto notare che il giocatore ha dei buoni piedi e una buona visione di gioco.

Intanto, è rientrato in gruppo anche Cruciani così come Cellamare, i due si sono completamente ristabiliti dai rispettivi infortuni e sono a disposizione del tecnico rossonero. Sbrissa, Marcheggiani, Dumancic e gli altri giocatore che devono recuperare dagli infortuni sono rimasti allo stadio a lavorare con il prof. Cortopassi. Erano assenti Bianchi e Biggeri che hanno chiesto e ottenuto un giorno di permesso, mentre Maestrelli ha accusato un piccolo risentimento muscolare ma non dovrebbe essere niente di grave. Possessi palla, partitella e lavoro atletico sono stati nel menù che mister Lopez ha proposto alla squadra. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano e così sarà fino alla giornata di venerdì mentre sabato la squadra si ritroverà al mattino per la consueta seduta di rifinitura.