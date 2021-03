Porta Elisa News



Russo: "Fino a che la matematica ci darà una possibilità abbiamo l'obbligo di combattere"

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:12

Bruno Russo, come ormai succede da qualche partita a questa parte, era in panchina anche a Gorgonzola. Ha potuto vedere dal campo l'alternarsi dei risultati e l'epilogo davvero amarissimo per i rossoneri. Una sconfitta che per il presidente non deve essere quella definitiva: "Fino a che la matematica ci darà una possibilità abbiamo l'obbligo di combattere. E' chiaro che la partita di oggi oltre che essere importante ha avuto un epilogo davvero molto amaro: potevamo essere quasi sicuramente ai play out e invece ci troviamo, a stasera, retrocessi. Non possiamo però mollare, già domenica abbiamo un altro scontro diretto".

"Che cosa è mancato? Siamo andati un po' a corrente alternata e purtroppo abbiamo concesso il gol del 3 a 2 ai nostri avversari nel momento sbagliato. Oltre a questo abbiamo forse pagato un po' di inesperienza e credo che un ruolo lo abbiano avuto anche le sostituzioni fatte dal tecnico avversario, che probabilmente hanno spostato gli equilibri. Il rammarico è grande ma, come detto, non possiamo fermarci. Dobbiamo combattere fino a che sarà possibile".