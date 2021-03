Porta Elisa News



Russo: "Tre punti fondamentali per alimentare la speranza"

domenica, 21 marzo 2021, 22:48

Ha sofferto dalla panchina, sperando di portare in fondo una vittoria fondamentale per continuare a crederci, Bruno Russo è convinto che la salvezza sia ancora possibile: "E' un'annata balorda stasera in undici contro nove abbiamo sofferto perché giochiamo con la paura, solo chi vive tutto questo, chi ha giocato può capire e rendersi conto di cosa accade in questi casi, ma sono tre punti fondamentali per alimentare la speranza, certo che i risultati di oggi complicano il cammino, penso alle vittorie della Giana e del Piacenza che ci vedono sempre fuori dai play out: è un'annata di grandi sofferenze ma dobbiamo crederci. Le speranze ci sono: continuiamo a lavorare per arrivare almeno ai playout, sarebbe fallimentare per tutti, per me, per l'allenatore, per i giocatori, per la società".

"Tre punti fondamentali per tenere accesa la fiammella, ora dobbiamo andare a battagliare a Alessandria sapendo che ogni errore lo pagheremo carissimo. Bianchi? E' un giocatore importantissimo e non per niente il Geoa lo ha legato a sé per tanti anni: fa la differenza, mi spiace tatissimo non averlo sfruttato in una situazione migliore, visto che anche lui deve giocare con la spade di Damocle della classifica. E' davvero un'annata assurda per tati errori fatti e per tante situazioni capitate, lui comunque è fuori categoria. Cerchiamo di giocarci tutti insieme questa luce che si vede in fondo al tunnel".