Porta Elisa News



Russo: "Buon risultato, ma ora dobbiamo sfatare il Porta Elisa"

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:33

Bruno Russo, come tutti i dirigenti rossoneri, era a Gorgonzola. Il presidente commenta con moderato ottimismo l'ennesimo pareggio: "Buon risultato contro una buona squadra, certamente possiamo fare di più e dobbiamo fare di più. Partita di contenimento che ci consente di mantenere la fiammella accesa, ma è chiaro che arrivano partite dove bisogna fare assolutamente di più per valorizzare questa striscia di tre pareggi".

"Nella fase di attacco dobbiamo fare di più, non giochiamo spensierati per ovvie ragioni, c'è il timore di pagare a caro prezzo ogni errore e siamo con il freno tirato. Ora ci giochiamo una grossa fetta delle possibilità di entrare nei play out, mi ha colpito lo spirito dei ragazzi che hanno lottato contro una squadra più esperta e più tranquilla. E' un risultato che ci mette un po' di tranquillità ora dobbiamo sfatare il Porta Elisa dove abbiamo concesso tantissimo".