Valentino, procuratore di Tumbarello: "La Lucchese non si è fatta più sentire"

giovedì, 2 maggio 2024, 15:18

di gianluca andreuccetti

Archiviata la stagione 2023/24, in casa Lucchese è arrivato il momento di pianificare il futuro. Oltre alla nomina del nuovo direttore sportivo, a tenere banco è anche la questione legata al futuro di alcuni giocatori. Un futuro ancora da scrivere e con la Pantera che, come è successo lo scorso anno, potrebbe perdere diversi interpreti chiave. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento sembra essere lontana la permanenza di Giorgio Tumbarello in rossonero. Il centrocampista, tra i protagonisti quest'anno della squadra di Gorgone, ha infatti un contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Il suo procuratore, Federico Valentino, ha dichiarato: "La Lucchese un mese fa ha offerto al calciatore inizialmente un rinnovo a cifre più basse, pareggiando in un secondo momento le cifre dell'attuale contratto". Una fumata nera che non giova alla Pantera, che rischia di perdere un centrocampista cresciuto molto negli ultimi anni. Il suo entourage non ha chiuso però del tutto la porta: "Siamo pronti ad ascoltare altre eventuali offerte da parte dei rossoneri. Ultimamente però la Lucchese non si è fatta più sentire".

In questa stagione, Tumbarello si è ritagliato uno spazio da protagonista all'interno dello scacchiere di Gorgone, mettendo al referto 38 presenze, tra campionato e Coppa Italia Serie C ed è uno dei giocatori in scadenza.