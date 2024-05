Porta Elisa News



Paolo Giovannini non è più il direttore generale dell'Arezzo

mercoledì, 8 maggio 2024, 20:48

di gianluca andreuccetti

Fulmine a ciel sereno in casa Arezzo. Dopo l'eliminazione dai playoff per mano della Juventus B, nel pomeriggio è arrivata una notizia a sorpresa: Paolo Giovannini non sarà più il direttore generale del Cavallo rampante. L'ex dg della Lucchese, attraverso un comunicato congiunto con il club, ha infatti ufficialmente rescisso il contratto decennale che lo legava alla società amaranto fino al 2034: "Dopo due anni di uno straordinario percorso insieme, la SS Arezzo e Paolo Giovannini hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di lavoro a partire da oggi".

Arrivato nel 2022, Giovannini, che era anche consigliere d'amministrazione del club, è stato uno degli artefici lo scorso anno del ritorno tra i professionisti dell'Arezzo. Un lavoro proseguito in questa stagione, con una salvezza conquistata con grande anticipo e l'accesso ai play off. Da capire adesso quali saranno gli sviluppi del suo futuro. Intanto, in casa Lucchese continua la ricerca del nuovo direttore sportivo.