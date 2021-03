Santoro: "Vittoria importantissima"

Altri articoli in Porta Elisa News

Il presidente: "Era quello che ci voleva per accorciare la forbice dalle squadra che ci precedono e poi per valorizzare i pareggi tanto bistrattati delle settimane scorse.Dobbiamo stare tutti calmi, squadra, società, tifosi e già domenica con la Pro Sesto, ancora non salva, servirà la mentalità vista oggi"

Il tecnico, attraverso l'ufficio stampa rossonero, ha commentato la gara con il Pontedera: "Questo risultato ripaga in parte gli sforzi ed i sacrifici che ogni giorno mettiamo sul campo in allenamento e può fornirci una sana iniezione di entusiasmo per affrontare al meglio i prossimi impegni, che saranno fondamentali per...

Ancora una doppietta per l'attaccante rossonero ora in doppia cifra, bene Zennaro a centrocampo, così come tutta la difesa, eccezione di Biggeri sul gol degli ospiti a parte, convincono Nannelli e Adamoli, Petrovic può fare di più: le pagelle di Gazzetta

Rossoneri impegnati al Porta Elisa contro il Pontedera e sempre alla caccia di tre punti per incrementare una classifica largamente deficitaria: mister Lopez sceglie Zennaro a centrocampo, mentre in difesa linea a tre con Benassi, Dalla Bernardina e Pellegrini. Sblocca Bianchi che raddoppia su rigore