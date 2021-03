Porta Elisa News



Sprint salvezza, ecco tutte le gare delle squadre coinvolte

mercoledì, 24 marzo 2021, 12:58

di diego checchi

Vediamo quale calendario si troveranno ad affrontare le squadre in lotta per la salvezza partendo dalle compagini a quota 38 punti. (in maiuscolo le gare in trasferta)

Novara 38 punti: Grosseto, Pergolettese, PRO PATRIA, Pistoiese, OLBIA, Como.

Sulla carta il Novara avrà un calendario abbastanza semplice. Le prime due gare saranno tra le mura amiche contro una squadra attualmente dentro ai playoff ma che non sembra essere accreditata per questo traguardo e la Pergolettese in lotta per la salvezza ma con tre gare ancora da disputare. Inoltre l’ultima in casa contro il Como potrebbe essere un’amichevole di fine stagione dato che i lombardi potrebbero aver già vinto il campionato.

Pro Sesto 38 punti: Piacenza, PONTEDERA, Alessandria, GROSSETO, Renate, LIVORNO, più il recupero odierno contro la GIANA ERMINIO.

La Pro Sesto ha tutte le carte per evitare i playout perché a parte lo scontro diretto di domenica prossima contro il Piacenza, il recupero di oggi con la Giana Erminio e la gara interna contro l’Alessandria, ha buone possibilità di far punti contro in tutte le altre partite. tanto più che all’ultima di campionato andrà a trovare un Livorno probabilmente già spacciato.

Piacenza 36 punti: PRO SESTO, Lucchese, PERGOLETTESE, Albinoleffe, PRO VERCELLI, Juventus U23.

Tutt’altro che facile il calendario della squadra di Scazzola perché avrà tre scontri diretti di fila due dei quali fuori casa. L’unico vantaggio per la squadra lombarda sono i 36 punti già messi in cascina, anche se non sarà facile farne tanti di qui alla fine. Da non dimenticare l’exploit contro il Como che lascia aperte diverse ipotesi di risultato anche contro le più accreditate Pro Vercelli e Juventus U23.

Pergolettese 35 punti: Carrarese, NOVARA, Piacenza, ALESSANDRIA, Giana Erminio, PONTEDERA, più i recuperi con JUVENTUS U23, Lecco e RENATE.

Difficilissimo il calendario della Pergolettese che ha, è vero, tre gare da recuperare, ma sarà una squadra alle prese con gli strascichi del covid e avrà scontri proibitivi nelle ultime sei giornate con dirette avversarie per la salvezza e squadre che ambiscono alla vetta.

Giana Erminio 31 punti: Renate, GROSSETO, OLBIA, Pro Patria, PERGOLETTESE, Pistoiese, più il recupero odierno contro la Pro Sesto.

La Giana Erminio non avrà un calendario facile anche se molto dipenderà dalla scontro diretto di oggi. Ad ogni modo ha ancora la possibilità di evitare i playout potendo giocare altri tre scontri diretti con Olbia, Pergolettese e Pistoiese.

Olbia 31 punti: Albinoleffe, RENATE, Giana Erminio, LECCO, Novara, GROSSETO, più le quattro gare da recuperare con: Como, Pistoiese, Carrarese, JUVENTUS U23.

L’Olbia ha tutte le carte in regola per salvarsi matematicamente avendo una rosa superiore alle altre squadre il lotta per la salvezza. Ma c’è l’incognita covid e bisognerà vedere come torneranno in campo i ragazzi di Canzi. Inoltre dovranno affrontare una gara ogni tre giorni per recuperare le tre casalinghe e quella contro la Juventus U23. Quindi potrebbe rischiare di rientrare nei playout.

Pistoiese 27 punti: Lecco, LIVORNO, Renate, NOVARA, Grosseto, GIANA ERMINIO, più i due recuperi contro OLBIA e Juventus U23.

Per la Pistoiese i playout sono quasi sicuri. Bisognerà vedere come si piazzerà nella griglia finale e chi andrà ad affrontare. È vero che deve recuperare due gare, ma è una squadra in piena emergenza covid e ha tante assenze.

Lucchese 26 punti: ALESSANDRIA, PIACENZA, Livorno, CARRARESE, Lecco, RENATE.

Stesso discorso fatto per la Pistoiese e qui è solo una questione di miglior piazzamento anche se il calendario è proibitivo perché affronterà rispettivamente Alessandria, Piacenza, Carrarese e Renate fuori casa. È chiaro che se la Lucchese vorrà evitare la retrocessione diretta dovrà vincere le gare interne con Livorno e Lecco e provare a vincerne una in trasferta e pareggiarne un’altra. Almeno 10 punti per piazzarsi al terzultimo posto, evitando così la forbice dei nove punti che non deve esserci tra la penultima e la quintultima e tra la terzultima e la quartultima.

Livorno 18 punti: Pro Vercelli, Pistoiese, LUCCHESE, Como, PRO PATRIA, Pro Sesto.

Dopo l’ultima mazzata di ieri che ha tolto altri 3 punti alla classifica dei labronici, il Livorno è già pressoché spacciato. Bisognerebbe ci fosse un miracolo e che la squadra di Amelia riuscisse a vincerle tutte. Cosa altamente improbabile. Solo così potrebbe sperare nei playout.