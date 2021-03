Porta Elisa News



Ultime prove in vista di Alessandria

venerdì, 26 marzo 2021, 15:52

di diego checchi

La squadra si sta preparando in vista della trasferta di Alessandria. Ma mister Lopez mischia le carte. L'unico sicuro di non esserci è Bartolomei. Infatti al suo posto con ogni probabilità ci sarà il baby Durante. Per il resto non dovrebbe cambiare più di tanto la formazione che scenderà in campo al Moccagatta rispetto a quella scelta contro la Pistoiese. A nostro avviso potrebbe giocare la coppia Marcheggiani-Bianchi con un turno di riposo per Petrovic. A centrocampo si va verso l'utilizzo di Meucci, anche se in diffida, con Lionetti pronto a subentrare a gara in corso e con Nannelli e Sbrissa in mediana. In difesa potrebbe rivedersi tra i titolari Dumancic con Benassi e Panariello o Solcia a completare il reparto arretrato.

La domanda sorge spontanea: Pellegrini non sarà titolare? Sì, perchè Lopez non rinuncerà all'ex Catania ma potrebbe spostarlo sull'esterno come quinto di centrocampo sulla destra. Si prevede quindi un turno di riposo per Panati. A sinistra ci sarà Lo Curto che contro la Pistoiese ha fatto indubbiamente il suo ed è giusto dargli continuità. Adamoli sarà l'alternativa che entrerà se ce ne sarà bisogno perchè ad Alessandria ci sarà bisogno di tutti anche di chi entrerà dalla panchina. Come sappiamo nel calcio di oggi i cambi sono diventati sempre più importanti per ogni squadra soprattutto da quando sono 5 quelli a disposizione.