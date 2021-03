Porta Elisa News



Una Pro Sesto che vuole invertire la rotta

venerdì, 12 marzo 2021, 12:56

di diego checchi

Una Pro Sesto in caduta libera che sta pagando oltre modo i postumi del Covid. La squadra di Parravicini, ex centrocampista di tante squadre di Serie B e Serie A, viene dalla sconfitta casalinga per 2 a 0 contro la Pergolettese e da quella precedente per 1 a 0 contro il Como. Insomma, per questa squadra che ha 33 punti in classifica, vittoria sembra essere una chimera visto che non arriva dallo scorso 30 gennaio quando la Pro Sesto sbancò lo stadio “Dei Marmi” di Carrara vincendo per 1 a 0. Ricordiamo che questa squadra è una neo promossa come la Lucchese e c’è una curiosità da dover sottolineare: il Presidente della squadra lombarda è Gabriele Albertini, fratello minore del più famoso Demetrio. Albertini vuole rilanciare il vivaio dei biancocelesti e dare un futuro stabile a questa squadra che ha subito anche l’onta delle categorie dilettantistiche dopo che tra gli anno ’90 e ’00 era stabilmente in Serie C.

La storia racconta che tre ex giocatori della Lucchese, hanno giocato nella Pro Sesto, e ci riferiamo al portiere Michele Tambellini, il difensore Gabriele Baraldi e all’altro difensore Stefano Citterio. Guardando alla squadra di oggi dobbiamo rimarcare che ha ceduto al Piacenza l’attaccante De Respinis e al suo posto ha acquistato Ngissah Bismark dalla Vis Pesaro, giocatore che Lopez conosce molto bene per averlo allenato alla Viterbese. Il modulo di questa squadra è il 4-3-3 anche se all’inizio il tecnico aveva impostato la squadra con un più coperto 3-5-2 e forse le cose andavano meglio. Parlando della partita di domenica prossima, alla Pro Sesto mancherà lo squalificato Pecorini che viene impiegato da difensore centrale. Al suo posto ci sarà il domenicano Bosco insieme a Caverzasi.

Occhio al sinistro di Michele Franco che è molto bravo a calciare le punizioni. A centrocampo dovrebbe rientrare anche Gualdi, autore di 6 reti e bomber della squadra. Nella Pro Sesto milita anche Christian Maldini che occuperà la posizione di terzino destro nella difesa a 4. Anche se, secondo noi, in quella posizione va piuttosto in difficoltà vista la sua struttura fisica. Questa la probabile formazione (4-3-3): 22 Livieri, 3 Maldini, 25 Bosco, 19 Caverzasi, 32 Franco, 4 Gattoni, 8 Gualdi, 7 Palesi, 35 D’Amico, 9 Ngissah, 10 Scapuzzi. A disposizione: 1 Del Frate, 11 Cominetti, 6 Di Munno, 23 Giubilato, 37 Sala, 28 Maffei, 29 Marchesi, 18 Mutton, 14 Ntube, 36 Ruggiero, 33 Pelle, 27 Bocic. Allenatore: Parravicini.