Porta Elisa News : il punto



Una vittoria da ultima spiaggia

lunedì, 22 marzo 2021, 15:54

di diego checchi

Una giornata di relax. Dopo la vittoria contro la Pistoiese e la dimostrazione che la Lucchese è ancora viva e in corsa per un posto nei playout, oggi è un giorno dove tutti i tifosi rossoneri devono essere contenti per la vittoria. Da domani la squadra inizierà a preparare la gara di Alessandria che ci sarà domenica prossima alle ore 12.30. Al di là delle battute sul fatto di godersela o meno, questa vittoria è stata vitale per i colori rossoneri, altrimenti la retrocessione diretta si sarebbe materializzata ancora di più. Con questo non vogliamo dire che è tutto semplice, anzi, è tutto molto difficile, ma l’abbiamo ripetuto in più di una circostanza: la Lucchese è come un malato che ha un bisogno estremo di ossigeno, contro la Pistoiese ne ha presa una boccata.

Andando più nell’aspetto tecnico della gara, bisogna sottolineare che il rientro di Sbrissa ha fatto fare un notevole salto di qualità al centrocampo rossonero. Personalità, grinta ma anche tiro da fuori e assist per il gol di Bianchi. Un giocatore così è estremamente fondamentale per i rossoneri. l’altra nota lieta della serata è Flavio Junior Bianchi che al primo anno in un campionato professionistico ha realizzato la sua dodicesima rete in una squadra che ne ha realizzati 31 in totale. Quindi un terzo dei gol li ha realizzati l’ex Primavera del Genoa.

La squadra è parsa più sciolta e capace anche di fare qualcosa di più in fase propositiva. Niente di trascendentale, ma si è visto un atteggiamento da squadra che ha voglia di vincere e che doveva ottenere a tutti i costi i tre punti. L’unica pecca è non esser riusciti a chiudere la partita e a vivere gli ultimi minuti senza particolari patemi d’animo. La Pistoiese, infarcita dal covid, è rimasta quasi subito in 10 e poi, addirittura, in 9 uomini, non potendo esprimere il suo gioco. Ma questo fa parte del calcio. Insomma, la Lucchese ieri è stata promossa, ma come abbiamo già detto a caldo dopo la fine della partita, è giusto tenere la guardia alta perché per fare qualcosa di importante c’è ancora da scalare vette ben più impervie di quelle di ieri sera.