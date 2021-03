Porta Elisa News



Zennaro torna titolare?

venerdì, 5 marzo 2021, 15:25

di diego checchi

Che tipo di formazione farà la Lucchese contro il Pontedera? A nostro avviso non cambierà più di tanto, anche perché i giocatori sono quelli e di alternative non è che ce ne siano così tante. Da capire se recupererà il difensore Panariello ma la sua presenza per domenica ci pare assai difficile, caso mai potrebbe partire dalla panchina, ma non giocherà sicuramente. È probabile che venga riconfermata la difesa che ha fatto piuttosto bene a Gorgonzola, con Dalla Bernardina centrale, Benassi centrale di destra e Pellegrini centrale di sinistra anche se Solcia scalpita per una maglia.

A centrocampo l’unica novità potrebbe essere rappresentata dall’impiego di Zennaro come mezzala. In questo caso Nannelli o Panati potrebbe essere spostato a fare il quinto di destra con Maestrelli che si accomoderebbe in panchina. In attacco è pressoché certa la coppia Bianchi-Petrovic. È chiaro che Adamoli agirà sull’esterno di sinistra. A gara iniziata potranno essere utilizzati Scalzi e Lo Curto oltre agli altri giocatori a disposizione. Vedremo però quello che succederà da qui alla partita, queste sono soltanto supposizioni.