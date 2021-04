Porta Elisa News



Almeno il derby sveglierà i rossoneri?

sabato, 10 aprile 2021, 13:01

di diego checchi

E' inutile negarlo, la gara di domani alle ore 15 contro il Livorno, al di là che sia un derby, vale una stagione. Francamente ci siamo stancati di ripetere sempre lo stesso discorso e cioè che quella che arriverà sarà la partita decisiva ma ora più che mai è così perchè una sconfitta potrebbe essere veramente deleteria e affievolire sempre di più il lumicino della speranza. Ecco perchè la Lucchese dovrà dare il meglio di se stessa senza pensare a quello che è successo in passato e a tutti gli errori che sono stati commessi a livello tecnico. Errori su errori che hanno compromesso una stagione. Ma per i bilanci e magari anche i processi ci sarà tempo.

Adesso l'avversario si chiama Livorno, un avversario non certamente dei più facili, visto i suoi 24 punti e la domanda di ricorso per avere tre degli otto punti di penalizzazione subiti. E' uno scontro fratricida, chi esce vincitore da questa partita può avere ancora delle speranze di raggiungere i playout. Speriamo che per una volta la Lucchese faccia la sua parte, tiri fuori tutto ciò che ha dentro e porti a casa una partita che vale un'intera annata. Non ci interessa di vedere il bel gioco, adesso ci interessano i punti perchè solo con i punti si può sperare in qualcosa. Mister Lopez ha preparato questa partita in maniera minuziosa e la Lucchese ritornerà a giocare con il modulo 3-5-2. Le condizioni di Marcheggiani non sono ottimali e con ogni probabilità il giocatore partirà dalla panchina anche se il trainer deciderà nelle ore prossime alla gara.

Recuperati invece Bianchi e Nannelli. In difesa Dumancic sembra aver vinto il ballottaggio con Panariello come terzo di sinistra, mentre Maestrelli quello con Lo Curto per quanto riguarda la fascia sinistra. Tra i pali ci sarà ovviamente la conferma di Pozzer. Questa è la probabile formazione della Lucchese (3-5-2): 40 Pozzer, 29 Pellegrini, 20 Benassi, 33 Dumancic, 11 Panati, 32 Sbrissa, 23 Meucci, 7 Nannelli, 25 Maestrelli, 37 Petrovic, 9 Bianchi. A disposizione: 12 Biggeri, 28 De Vito, 14 Dalla Bernardina, 3 Lo Curto, 17 Bartolomei, 13 Cellamare, 15 Solcia, 4 Cruciani, 10 Lionetti, 36 Durante, 19 Marcheggiani, 22 Forciniti. Allenatore: Giovanni Lopez.