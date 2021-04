Porta Elisa News



Bianchi recupera, Adamoli si stira

giovedì, 1 aprile 2021, 18:50

di diego checchi

Flavio Junior Bianchi ha recuperato. Giocherà in attacco insieme ad uno fra Petrovic e Marcheggiani. E' questa la bella notizia di giornata che deve far stare sereni i tifosi in vista della gara di Piacenza. Insomma nella gara decisiva per il futuro rossonero, il bomber che ha realizzato 12 reti in campionato, ci sarà. Chi non ci sarà invece è Andrea Adamoli che ha riportato uno stiramento e dovrà stare fuori un bel pò di tempo. Niente da fare nemmeno per Mattia Zennaro.

Per quanto riguarda la formazione il modulo sarà con ogni probabilità il 3-5-2 e non il 3-4-1-2. Ed allora a centrocampo Meucci farò il play con Sbrissa mezzala destra e Nannelli mezzala sinistra. Il quinto di sinistra sarà con ogni probabilità Maestrelli con Panati a fare quello di destra. In difesa ci saranno Pellegrini, Benassi e Panariello. Fra i pali verrà data una chance a Giacomo Pozzer mentre Biggeri andrà in panchina. Per domani è prevista una seduta mattutina prima della partenza per Piacenza che avverrà nel primo pomeriggio. Ricordiamo sabato il calcio di inizio alle 17:30.