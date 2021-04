Porta Elisa News



Di Stefano conferma il 4-4-2, preoccupa Nannelli

giovedì, 29 aprile 2021, 19:10

Giovedì di prove di partitella per la Lucchese che si è ritrovata alle 17,30 (stesso orario della gara di domenica) per una sgambata contro la Primavera di mister Carruezzo. Di Stefano è intenzionato a rischierare il 4-4-2 che sta caratterizzando la sua gestione tecnica e non a caso contro i giovani rossoneri ha riproposto il solito modulo.

Benassi destinato a sostituire lo squalificato Panariello (con Dumancic confermato tra i titolari), mentre sull'esterno è ballottaggio tra Lo Curto e Maestrelli. In attacco, spazio ancora una volta alla coppia Bianchi-Marcheggiani, ma preoccupano le condizioni di Nannelli, alle prese con una probabile pubalgia che lo ha costretto a saltare l'allenamento. Qualche acciacco anche per Pellegrini, la cui presenza a Meda contro il Renate non è invece in dubbio. L'atmosfera in casa rossonera è di massima concentrazione: cresce la voglia e la consapevolezza per fare un'impresa che aprirebbe importanti spiragli salvezza.