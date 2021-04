Porta Elisa News



Di Stefano dirige il primo allenamento

martedì, 13 aprile 2021, 19:12

di diego checchi

È iniziata l'era di Oliviero Di Stefano e prima di tutto vogliamo fargli un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura che speriamo duri più delle tre partite di campionato, perché questo significherebbe che la Lucchese sarebbe arrivata ai play out. Il tecnico, che fino a domenica scorsa era il vice di Lopez, è una bandiera rossonera ed ha collezionato ben 238 presenze da giocatore con la maglia della Lucchese ed è stato più volte nei quadri tecnici rossoneri da allenatore.

Cosa farà Di Stefano in questi giorni? Cercherà di ridare serenità e tranquillità ai giocatori e cercherà di spiegare quei pochi concetti che vorrà che la sua formazione metta in pratica. Quest'oggi, prima dell'allenamento, il presidente Bruno Russo ha parlato alla squadra spiegando i motivi della scelta dell'avvicendamento in panchina, facendo capire a tutti la delicatezza del momento. In seguito Di Stefano, anche grazie all'aiuto del suo staff, composto da Riccardo Carbone – match analyst e primo collaboratore di campo – dai preparatori guidi Guidi, Coluccio e Cortopassi e dal preparatore dei portieri Bianucci, ha fatto svolgere alla squadra dei possessi palla e delle esercitazioni per andare al tiro in porta.

La curiosità è capire come giocherà Di Stefano, la sensazione è che partirà da una base di difesa a quattro e da un centrocampo un po' più folto, magari con cinque elementi ed una punta centrale, un po' come giocò nella partita contro la Juventus. Queste, però, sono supposizioni che dovranno essere suffragate dai fatti visto che il neo tecnico rossonero non ha ancora provato alcun tipo di schema tattico. Alla squadra, oltre a Durante, è stato aggregato anche il centrocampista Lorenzo Marinai, centrocampista classe 2002 che bene ha fatto nella Primavera 3 di Toni Carruezzo. Domani la squadra effettuerà una doppia seduta.