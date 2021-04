Porta Elisa News



Di Stefano sceglie la difesa a quattro

venerdì, 16 aprile 2021, 18:35

di diego checchi

Mister Di Stefano anche nell'antivigilia della gara di Carrara ha fatto lavorare la squadra sugli aspetti tattici e se dovessimo dire con certezza chi giocherà domenica alle 20,30 allo stadio "dei Marmi" potremmo essere ingannati perché il popolare Lulù non ha ancora sciolti gli ultimi dubbi di formazione. È chiaro che ci sono ancora due allenamenti e quindi farà le ultime valutazioni solo a pochi minuti dal fischio d'inizio.

Quello che è certo è che il reparto difensivo sarà a quattro mentre il centrocampo a due o a tre. In attacco, invece, dovrebbero giocare due elementi e Bianchi e Petrovic sono i favoriti, anche se Marcheggiani sta ritrovando la forma migliore. Da capire come giocherà la Lucchese sulla mediana e chi sarà il sostituito di Nannelli. Queste sono le incognite che restano ancora per quanto riguarda la formazione rossonera che giocherà una partita decisiva per il proprio futuro e la Lucchese dovrà cercare vincere a tutti i costi.