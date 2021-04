Porta Elisa News



Difesa, l'unico sicuro è Pellegrini

giovedì, 15 aprile 2021, 18:43

Oliviero Di Stefano tiene tutti sulla corda e non lascia trasparire ne quale formazione vorrà proporre a Carrara e nemmeno il modulo: si può soltanto dire che il trainer rossonero giocherà con ogni probabilità con la difesa a quattro mentre il centrocampo e attacco sono ancora tutti da scoprire. Si potrebbe vedere una squadra con il 4-5-1, il 4-3-3, il 4-3-1-2 oppure il 4-4-2, tutte soluzioni che sono state provate.

Anche per quanto riguarda gli interpreti, è molto difficile capire che potrà scendere in campo dal primo minuto, le certezze sono che Nannelli non ci sarà per squalifica e che Marcheggiani ha lavorato con i compagni e quindi sarà a disposizione. Chissà che a centrocampo non ci possa essere un posto dall'inizio per Cruciani, soprattutto se Di Stefano deciderà di schierare la squadra con i tre mediani, insieme a Meucci e Sbrissa o Lionetti.

Bisognerà capire anche quale sarà la posizione di Panati, visto che il giocatore ex Carrarese potrà essere impiegato in diversi ruoli. Per quanto riguarda la difesa, a nostro avviso l'unico sicuro di giocare è Pellegrini, tutti gli altri lottano per il posto visto che anche Benassi, De Vito, Dumancic, Panariello e Solcia sono stati provati. Tante soluzioni per una Lucchese che, comunque, cercherà di essere più offensiva perché ha l'obbligo di fare un risultato positivo.