Doppio allenamento per i rossoneri

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:50

di diego checchi

Doppio allenamento per la squadra rossonera in vista della sfida decisiva contro il Renate domenica prossima alle ore 17:30 in quel di Meda. Mister Di Stefano non ha ancora sciolto i dubbi di formazione ma quello che crediamo è che non si discosti più di tanto dall'ultima vista contro il Lecco sia per uomini che per modulo. E' chiaro che mancherà Panariello per squalifica ed al suo posto se la giocheranno Benassi (favorito), Dalla Bernardina e Solcia.

L'altro dubbio potrebbe essere rappresentato su chi sarà l'esterno sinistro di difesa dove in ballottaggio ci sono Lo Curto e Maestrelli mentre a centrocampo Zennaro potrebbe prendere il posto di Panati, sull'out di sinistra, apparso un pò stanco. Per il momento sono solo supposizioni che dovranno essere suffragate dai prossimi allenamenti. Al di là degli uomini e del modulo, la Lucchese dovrà fare una partita gagliarda come non ci fosse un domani, infatti sarà l'ultima di campionato e i rossoneri avranno l'opportunità, se riusciranno a vincere e se i risultati delle altre concorrenti saranno favorevoli, di centrare i playout. Inutile guardare più di tanto oltre, perché il passaggio fondamentale sarà solo ed esclusivamente quello di domenica prossima. Tutta Lucca sportiva dovrà essere focalizzata su questo impegno. Da ricordare che per squalifica mancherà anche De Vito.