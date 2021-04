Porta Elisa News



Doppio allenamento per iniziare a definire modulo e scelte

mercoledì, 14 aprile 2021, 17:57

di diego checchi

Doppio allenamento per la squadra di Di Stefano. Il popolare "Lulù" è pronto a fare di tutto ed anche di più per cercare di riuscire a fare entrare nei playout la Lucchese. Il neo tecnico ha svolto due sedute di allenamento, la prima atletica e la seconda a livello tattico ma per quanto riguarda la formazione è ancora presto per fare qualsiasi supposizione, anche perchè il trainer ha mischiato le carte. E' chiaro che Di Stefano dovrà scegliere il sostituto dello squalificato Nannelli e soprattutto il modulo con il quale scendere in campo a Carrara. La difesa dovrebbe essere a quattro ma è impossibile capire ancora quali siano gli interpreti, mentre il centrocampo e l'attacco è ancora tutto da scoprire. Giocheranno Bianchi e Petrovic insieme oppure giocherà soltanto uno di loro e magari con due esterni offensivi?

Non lo sappiamo ancora ed in fin dei conti ci sono ancora tre allenamenti più la rifinitura di domenica mattina per poter decidere. Una notizia importante è rappresentata dal fatto che Papini ha ricominciato a correre ai bordi del campo ma non sappiamo ancora quando potrà ritornare in gruppo. Non ci saranno sicuramente oltre allo squalificato Nannelli, gli indisponibili Scalzi, Zennaro, Adamoli, Caccetta, Coletta e Bitep. Discorso diverso invece per quanto riguarda Marcheggiani visto che il giocatore non è al massimo della condizione per una forma di pubalgia e non sappiamo se recupererà o meno in vista di domenica prossima, quando la gara inizierà alle 20:30.