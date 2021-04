I rossoneri riprendono gli allenamenti

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 19 aprile 2021, 12:53

La retrocessione della Lucchese è a un passo, lasciano perplessi, oltre all'atteggiamento della squadra, anche alcune scelte del tecnico: perché è stato inserito un giocatore come Dalla Bernardina davanti alla difesa, in un ruolo dove non ha mai giocato e Cruciani come vertice alto del rompo nel 4-4-2 o 4-3-1-2?

domenica, 18 aprile 2021, 22:55

Il presidente rossonero: "C'è tanta amarezza, ma i punti che rimpiango non sono certo quelli persi stasera: di fronte avevamo una squadra nettamente superiore alla nostra. Non rimane altro che aggrapparsi a queste due gare e dare tutto per fare il massimo e poi vedere.

domenica, 18 aprile 2021, 22:34

Prestazione imbarazzante di tutti i rossoneri schierati da Di Stefano, evidentemente ormai incapaci anche di una minima reazione di orgoglio. Si salva solo Panati autore del gol della bandiera: le pagelle di Gazzetta

domenica, 18 aprile 2021, 20:01

Derby davvero che può valere una stagione tra gialloblù e rossoneri entrambi alla prima gara dopo i cambi in panchina: Di Stefano rilancia dal primo minuto Cruciani, difesa a quattro. Apuani in vantaggio con Manzari