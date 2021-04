Porta Elisa News



Il Renate non regalerà niente

venerdì, 30 aprile 2021, 17:30

di diego checchi

Un Renate che non regalerà niente. La squadra di Diana ha l'obbiettivo di arrivare al terzo posto e quindi contro la Lucchese vorrà chiudere bene il campionato e oltrepassare in classifica la Pro Vercelli. La squadra nerazzurra ha fatto un campionato molto importante e per buona parte della stagione ha occupato il primo posto della classifica. Poi gli exploit di Como e Alessandria e qualche risultato non troppo positivo ha fatto perdere qualche posizione alla squadra brianzola che comunque si giocherà ancora una volta i playoff e questo è già un traguardo molto importante. Per la gara contro i rossoneri, che sarà una sfida ad alta tensione, il Renate dovrà fare a meno dello squalificato Lakti, mezzala ex Gubbio e Primavera della Fiorentina. Ma con che modulo giocherà il Renate e soprattutto con quali uomini? A nostro avviso crediamo che il tecnico non faccia grandi calcoli sui diffidati e metta in campo la migliore formazione a disposizione e quindi potremmo vedere un 3-5-2 con Galuppini mezzala e Maistrello, Nocciolini o Giovinco in attacco.

Nel Renate oltre al diesse Obbedio ci sono altri due ex rossoneri e ci riferiamo all'esterno sinistro Santovito ed al difensore centrale Magli, anche se i due non hanno trovato una grandissima continuità di rendimento perchè sono stati impiegati a fasi alterne. Santovito ha giocato di più mentre per Magli le occasioni sono state poche considerando che in difesa Diana preferisce altri elementi per la loro esperienza e duttilità tattica. I prossimi avversari della Lucchese hanno tanta qualità perchè giocatori come Kabashi, Galuppini, Rada, Maistrello, Nocciolini e Giovinco non ce li hanno tutte le squadre. Una cosa è certa il Renate non farà la comparsa e cercherà di portare a casa i tre punti. Questa è la probabile formazione (3-5-2): 1 Gemello, 21 Damonte, 24 Possenti, 28 Silva, 20 Rada 4 Ranieri, 8 Kabashi, 14 Galuppini, 27 Guglielmotti, 5 Maistrello, 9 Nocciolini. A disposizione: 22 Bagheria, 23 Burgio, 10 Giovinco, 11 Langella, 16 Magli, 6 Marafini, 13 Santovito, 30 Marano, 17 Vicente. Allenatore: Aimo Diana