Le pagella di Carrarese-Lucchese: un disastro collettivo

domenica, 18 aprile 2021, 22:55

Il presidente rossonero: "C'è tanta amarezza, ma i punti che rimpiango non sono certo quelli persi stasera: di fronte avevamo una squadra nettamente superiore alla nostra. Non rimane altro che aggrapparsi a queste due gare e dare tutto per fare il massimo e poi vedere.

domenica, 18 aprile 2021, 20:01

Derby davvero che può valere una stagione tra gialloblù e rossoneri entrambi alla prima gara dopo i cambi in panchina: Di Stefano rilancia dal primo minuto Cruciani, difesa a quattro. Apuani in vantaggio con Manzari

sabato, 17 aprile 2021, 14:24

Lucchese che affronta la Carrarese in un derby che sa di retrocessione e con entrambe le squadre alla prima partita dopo il cambio di allenatore: ai rossoneri servono punti e serve soprattutto un diverso approccio. Di Stefano orientato a giocare con il 4-4-2: la probabile formazione

venerdì, 16 aprile 2021, 18:35

A due soli allenamenti dal derby di Carrara, il tecnico rossonero pare ormai aver sciolto i dubbi sul modulo difensivo, mentre resta ancora da capire come la Lucchese si schiererà a centrocampo e in avanti, così come su chi ricadranno le scelte