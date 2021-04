Lucchese-Livorno: 0-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 11 aprile 2021, 17:27

Il presidente rossonero: "La Lucchese è questa, purtroppo, i passato abbiamo avuto tante occasioni per dare una svolta al nostro campionato, anche oggi siamo rimasti legati all'episodio che stavolta non c'è stato. Continuiamo a restare attaccati al filo di speranza"

domenica, 11 aprile 2021, 17:26

Il portiere tiene a galla i rossoneri con le sue parate, tante le prestazioni mediocri, incerte, prive di personalità: in attacco delude ancora una volta Petrovic, mentre Bianchi si vede poco. Stentano Maestrelli e Panati sugli esterni: le pagelle di Gazzetta

sabato, 10 aprile 2021, 13:01

Contro il Livorno, in un derby che fa tristezza tra l'ultima e la penultima in classifica, la Lucchese ha l'obbligo di provarci e scuotersi dai mille dubbi e paure per cercare punti che mantengano un briciolo di speranza play out: la probabile formazione

venerdì, 9 aprile 2021, 17:42

Petrovic e Bianchi in avanti: da capire se Marcheggiani riuscirà a trovare un posto in panchina, altrimenti l'alternativa in attacco sarà il giovane Durante. Ballottaggio in difesa tra Dumancic e Panariello, a destra ci sarà Panati mentre a sinistra Maestrelli sembra essere favorito su Lo Curto