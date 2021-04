Porta Elisa News



Nannelli torna a disposizione

giovedì, 8 aprile 2021, 18:57

di diego checchi

Nannelli sta bene e domenica, contro il Livorno, giocherà sicuramente. Ha recuperato pienamente la condizione fisica anche Michele Lo Curto, che domenica scorsa non era stato convocato per un problemino muscolare. Sarà sicuramente in campo anche Flavio Bianchi mentre Marcheggiani dovrebbe partire dalla panchina, il giocatore ha lavorato a parte perché soffre di un problema al pube che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo a Piacenza. L'attaccante ex Vis Pesaro sarà una freccia in più nell'arco della Lucchese.

Ma con quale modulo scenderà in campo la squadra di Lopez? Verrà riproposto il 4-3-1-2 di inizio partita al "Garilli" oppure sceglierà di tornare a giocare con la difesa a tre del classico 3-5-2. Il tecnico non ha ancora preso una decisione, visto che mancano ancora due allenamenti e non vuole assolutamente dare vantaggi al suo collega Amelia. Inutile ribadirlo, la partita con il Livorno è quanto mai decisiva e se malauguratamente dovesse arrivare un risultato negativo, la stagione della Lucchese sarebbe segnata e i play out diventerebbero un'utopia. Insomma, ci vuole una vittoria per continuare a sperare.