Porta Elisa News



Papini torna a correre

venerdì, 16 aprile 2021, 13:10

di diego checchi

Facciamo il punto sugli infortunati rossoneri e vediamo anche chi potrà recuperare in proiezione playout sperando che la Lucchese riesca ad arrivarci. Partiamo da Papini. Il giocatore ha ricominciato a correre in maniera abbastanza sostenuta dopo la ricaduta che lo aveva costretto a fermarsi di nuovo per una lesione al bicipite femorale. Se tutto andrà bene, nel giro di un paio di una settimana o due potrebbe essere nuovamente in gruppo. Per quanto riguarda Zennaro, il giocatore è completamente guarito dallo stiramento che si era procurato contro la Giana Erminio.

Il calciatore sta effettuando della corsa lenta e dovranno essere valutati bene i tempi di recupero. Anche lui come Papini potrebbe essere disponibile in vista dei playout. Discorso diverso per quanto riguarda Coletta. Il giocatore si sta curando a Cesena dopo aver subito la frattura del malleolo. Il portiere tornerà tra circa un mese ad allenarsi e la sua stagione è completamente finita. Stesso discorso per Scalzi (frattura della clavicola) e anche per Caccetta (lesione al collaterale del ginocchio destro). Anche Bitep dovrà aspettare la prossima stagione per tornare in campo dopo la brutta fattura del malleolo. Il giocatore sta correndo ma ormai non sarà più disponibile per Di Stefano in questo finale di stagione. Stesso discorso per Adamoli che è alle prese con uno stiramento. In pratica i soli Papini e Zennaro potrebbero recuperare mentre per gli altri la stagione è già finita.