Piacenza-Lucchese: 1-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

sabato, 3 aprile 2021, 19:55

Il presidente rossonero: "Tre punti che potevano essere importantissimi, peccato erano davvero tre punti d'oro ma siamo qui a recriminare per una occasione ulteriore butta via. Ora dobbiamo solo pensare a vincere domenica per accorciare la forbice. Se spera di salvarsi il Livorno, perché noi no?"

sabato, 3 aprile 2021, 19:34

L'attaccante e Nannelli danno un po' di brio a una Lucchese che pensa solo a difendersi e che disputa una gara tutta di contenimento. Pozzer se la cava all'esordio, Panati non incide, Petrovic non pervenuto: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 2 aprile 2021, 18:15

A Piacenza si gioca uno scontro diretto in piena regola che può essere decisivo per la Lucchese, soprattutto in caso di sconfitta: la squadra di Lopez dovrà andare in Emilia con l'obbligo di provare a tenere accesa l'esile fiammella play out. La probabile formazione

venerdì, 2 aprile 2021, 14:28

Il tecnico, alla vigilia della gara di Piacenza, torna a parlare attraverso l'ufficio stampa: "Consapevoli della grave situazione di classifica in cui ci troviamo, figlia dei problemi affrontati e uniti ai nostri innegabili errori, continuiamo comunque a lottare e lavorare tra mille difficoltà"