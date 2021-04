Porta Elisa News



Russo: "La Lucchese ha dato quello che aveva"

domenica, 18 aprile 2021, 22:55

Ennesima battuta di arresto, nonostante il cambio di allenatore e con lo spettro della Serie D ormai davvero a un passo: il presidente rossonero Bruno Russo rimpiange più che i punti non arrivati a Carrara, quelli persi in precedenza: "Dispiace, c'è tanta amarezza, ma i punti che rimpiango non sono certo quelli persi stasera, di fronte avevamo una squadra nettamente superiore alla nostra. Non so se la scossa sia arrivata dal cambio di allenatore, quello che è certo è che hanno giocatori da ben altre posizioni di classifica a cui stasera le giocate sono riuscite".

"La Lucchese? Ha dato quello che aveva, c'è poco da aggiungere. Ripeto: il rammarico è per i tanti punti persi per strada. I risultati delle altre concorrenti ci erano favorevoli? Vero, ma lo diciamo da settimane. Ora non rimane altro che aggrapparsi a queste due gare e dare tutto per fare il massimo e poi vedere. A quel punto tireremo le somme".