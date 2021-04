Porta Elisa News



Russo: "Dobbiamo difendere una storia, dobbiamo crederci"

domenica, 25 aprile 2021, 17:23

Ancora vivi, e, a guardar bene, oggi l'era l'unica cosa che contava. Il presidente rossonero Bruno Russo lo aveva ripetuto anche domenica scorsa dopo la modesta prestazione di Carrara: fino a che c'è una speranza, giochiamocela. E il successo contro il Lecco ha rilanciato le pur esili possibilità di arrivare ai play out: "E' una sofferenza continua, ma era troppo importante conservare la chance, dopo la Giana sembrava finita, ma il calcio è questo e ti dà sempre un'altra opportunità. Chiaro che siamo legati ai risultati degli altri, ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo difendere una storia, dobbiamo credere che ce la possiamo giocare. Tutti insieme, al di là di tutto. Dopo Correggio sappiamo che non dobbiamo mai perdere la speranza".

"Oggi sono arrivati i risultati che ci andavano bene: tutte le squadre sono ancora in corsa, compreso il Livorno. E' un bene per noi che siano rimaste tutte in corsa. Ora abbiamo qualche piccolo vantaggio ma dipende da noi. La squadra è apparsa più equilibrata, tutti hanno dato qualcosa in più rispetto a altre partite e anche le prestazioni indiividuali sono state tutte positive. Un giocatore come Marcheggiani è importatissimo per noi, è stato sostituito precauzionalmente perché ha qualche problema fisico. Cruciani? E' un leader naturale come lo scorso, ha avuto un sacco di problemi fisici, ma oggi acora una volta è stato protagonista. Lo stesso vale per tutti gli altri che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ora c'è solo da iniziare a preparare al meglio questa finale per i play out con la consapevolezza che portiamo un nome troppo importante per non dare il mille per mille. L'incontro con i tifosi di venerdì? Otttimo incontro, hanno espresso tutta la loro delusione, ho spiegato tutto quello che è stato fatto, ali là del risutato sportivo, credo che abbiano capito che c'è voglia di portare avanti questo progetto".