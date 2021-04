Lecco rimaneggiato, ma reduce da una bella vittoria

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 21 aprile 2021, 15:10

Il centrocampista si è completamente ristabilito dall'infortunio muscolare e sarà a disposizione per la gara contro il Lecco nella quale mister Di Stefano medita di confermare la difesa a quattro e spostare Cruciani nel ruolo a lui più congeniale di playmaker basso

mercoledì, 21 aprile 2021, 12:23

Il sindaco parla del progetto stadio in consiglio comunale ma non spiega i ritardi e non indica ancora la data di convocazione della conferenza dei servizi preliminare: "Si può riprendere il cammino interrotto momentaneamente. Non vi è alcun ritardo voluto dall'amministrazione".

martedì, 20 aprile 2021, 19:38

Zennaro e Papini lavorano ancora a parte mentre Nannelli è tornato a disposizione dopo la squalifica. Con la squalifica di Benassi Di Stefano dovrà decidere chi schierare in difesa: in ballottaggio ci sono Dumancic, De Vito, Solcia e Dalla Bernardina

lunedì, 19 aprile 2021, 12:53

La retrocessione della Lucchese è a un passo, lasciano perplessi, oltre all'atteggiamento della squadra, anche alcune scelte del tecnico: perché è stato inserito un giocatore come Dalla Bernardina davanti alla difesa, in un ruolo dove non ha mai giocato e Cruciani come vertice alto del rompo nel 4-4-2 o 4-3-1-2?