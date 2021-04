Porta Elisa News



Zennaro di nuovo in gruppo

mercoledì, 21 aprile 2021, 15:10

di diego checchi

La notizia lieta della giornata, se così si può chiamare, è che Zennaro è rientrato in gruppo e sarà a disposizione di mister Di Stefano per la sfida di domenica prossima. Il giocatore si era procurato un guaio muscolare nella gara contro la Giana Erminio e non aveva potuto aiutare i compagni in queste ultime partite. Sarà titolare o no? La sua intraprendenza e la sua duttilità in più ruoli potranno dare una boccata d’ossigeno al centrocampo rossonero.

Il modulo? La difesa sarà a quattro e sarà possibile rivedere un centrocampo a rombo con Panati che potrebbe rientrare da titolare nel ruolo di mezzapunta con Cruciani playmaker basso. Ci sarà da capire chi occuperà il ruolo di mezzala: in ballottaggio ci sono Meucci, Sbrissa, Lionetti e appunto, Zennaro. In difesa Dumancic sembra essere in vantaggio su Solcia, Dalla Bernardina e De Vito per sostituire lo squalificato Benassi. In attacco potrebbero giocare Bianchi e Nannelli, visto che Petrovic e Marcheggiani non sono in perfette condizioni. Potrebbe essere portato in panchina anche il giovane Durante.