Deoma a un passo dalle dimissioni

domenica, 9 maggio 2021, 18:17

di diego checchi

Lo abbiamo ripetuto più volte, la Lucchese adesso ha bisogno di tempo per programmare il futuro. Sappiamo anche che questa cosa non piace ai tifosi, che vorrebbero già conoscere nomi e cognomi di allenatori e direttori sportivi, e magari avere già qualche ufficialità sui giocatori, ma questo non sarà possibile per diversi giorni e diversi motivi. Il primo motivo è che non tutti i campionati sono giunti al termine e quindi se un potenziale allenatore o direttore sportivo fosse ancora impegnato a concludere la stagione, il suo nome non potrebbe comunque essere reso noto.

Il secondo è che la Lucchese sta presumibilmente lavorando a due programmi paralleli, uno nel caso di partecipazione al campionato di Serie D e uno nel caso di riammissione al campionato di Serie C e al momento è ancora troppo presto per poter pensare ad un scenario definito. Il terzo e più importante motivo è il fatto che non è ancora stata convocata la conferenza dei servizi e come tutti sappiamo, dalla questione stadio dipende il futuro sportivo della Lucchese, è inutile negarlo perché gli attuali soci lo hanno sempre detto e ribadito: senza la ristrutturazione dello stadio, il calcio a Lucca non potrà avere futuro. Allora è chiaro che dovrà essere cercata una soluzione anche da parte del comune per sveltire l'iter per convocare questa benedetta conferenza preliminare dei servizi, altrimenti non si va da nessuna parte.

Ma vogliamo essere ottimisti e pensiamo che la situazione si sbloccherà presto e quindi vediamo quali sono le certezze per il prossimo futuro della società rossonera. La prima cosa che ci sentiamo di affermare è che se la Lucchese parteciperà al campionato di Serie D, proverà ad allestire una squadra in grado di vincere subito il campionato. Un'altra certezza è che Daniele Deoma a breve si dimetterà dalla carica di direttore sportivo e rimarrà in società magari con un altro ruolo. In ogni caso, si sussurra che nella seconda metà della prossima settimana la società potrebbe indire una conferenza stampa per chiarire alcuni punti e per illustrare a grandi linee i prossimi passi da fare.