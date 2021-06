Porta Elisa News



Il diesse Pinzani: "Lucca sarebbe un punto di arrivo per me"

martedì, 1 giugno 2021, 08:39

Proprio nei giorni scorsi abbiamo scritto che Raffaele Pinzani era in corsa per il ruolo di direttore sportivo della Lucchese per la prossima stagione e che in settimana ci sarebbe potuto essere un incontro per approfondire ancora di più la situazione e capire se c'erano i margini per un accordo con la società rossonera; abbiamo voluto sentire il direttore empolese. Da quello che abbiamo capito Pinzani non si vuole sbilanciare più di tanto sul suo futuro anche perchè il campionato con il Prato deve ancora finire, ma sarebbe ben felice di venire a Lucca; siamo convinti che la dirigenza rossonera abbia nel novero dei candidati anche Pinzani e che potrebbe essere lui proprio quello più vicino a ricoprire l'incarico di nuovo ds. Di certezze però ancora non ce ne sono, in questi casi usare il condizionale è d'obbligo anche perchè in queste ultime ore è uscito fuori il nome di Umberto Aringhieri che adesso è il coordinatore del vivaio del Pisa calcio e chissà che con lui non possa arrivare come allenatore, l'attuale tecnico della primavera del Pisa ed ex allenatore della primavera rossonera negli anni 90 Marco Masi.

"Per il momento non sono stato contattato da nessuno della Lucchese ma Lucca è una città bellissima e una piazza importante dove a me farebbe piacere lavorare. Per quanto mi riguarda sarebbe un punto di arrivo dopo aver lavorato con Pistoiese e Prato, vedremo se qualcuno mi chiamerà e se questa situazione si evolverà"

Quale tipo di situazione contrattuale ha con il Prato?

"Il 30 giugno sono in scadenza di contratto, il Prato dal 1 luglio cambierà proprietà da Toccafondi al dottor Commini e quindi non so quali saranno i loro programmi per il futuro sul mio conto, Se la nuova società vorrà parlarmi io sarò pronto a sedermi a un tavolo visto che sono tutti i giorni a Prato e aperto a qualsiasi situazione; dall'altra parte vi dico che dal prossimo primo luglio adesso come adesso sarei libero di accettare qualsiasi situazione e quindi non ho preclusioni per nessuna opportunità".

Lei è stato una figura molto importante anche per il Real Forte Querceta.

"Quella parentesi è stata molto bella sono arrivato in Eccellenza e nel giro di due stagioni siamo andati molto vicini ad arrivare in serie C e questo mi sembra che sia molto positivo".